Трамп обвинил популярную газету во лжи и назвал «врагом народа» Трамп назвал The New York Times врагом народа из-за статьи о его здоровье

Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times «врагом народа» после публикации о его здоровье. Он также критически высказался о журналистке Кэти Роджерс, назвав ее в своей соцсети Truth Social «уродливой и внутри, и снаружи», а также «третьесортным» специалистом.

Они знают, что это ложь, как и практически все, что они пишут обо мне, включая результаты выборов, все намеренно негативное. Эта дешевая «бульварная газетенка» действительно «враг народа», — написал Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп подал новый иск о клевете на $15 млн (1,2 млрд рублей) против газеты The New York Times после отклонения предыдущего заявления судом. В обновленной жалобе фигурируют издательство и журналисты, работавшие над книгой «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха».

До этого Трамп вступил в резкую перепалку с австралийским журналистом Джоном Лайонсом во время интервью. Президент США отреагировал на вопрос о своем бизнесе заявлением о намерении пожаловаться на репортера премьер-министру Австралии.