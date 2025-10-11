Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 09:28

Крупная американская газета пошла против новой политики Пентагона

Газета New York Times отказалась подписывать документ Пентагона о работе СМИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Редакция американской газеты The New York Times не стала подписывать пересмотренный вариант политики Пентагона, касающийся работы средств массовой информации, следует из заявления издания. Журналисты напомнили, что документ угрожает им наказанием за сбор новостей, гарантированный первой поправкой Конституции США о свободе прессы.

Журналисты The New York Times не подпишут пересмотренную политику Пентагона в отношении пресс-пропусков, которая угрожает им наказанием за обычный сбор новостей, гарантированный первой поправкой, — говорится в заявлении.

Журналисты добавили, что армия США каждый год финансируется за счет денег налогоплательщиков почти на триллион долларов. Они подчеркнули, что американцы имеют право знать, чем занимаются правительство и военные.

Ранее появилась информация, что министр обороны США Пит Хегсет вводит ограничения для американских СМИ в стенах Пентагона. Под его руководством ведомство исключило ведущие национальные СМИ из общего рабочего пространства, предоставив доступ преимущественно консервативным изданиям.

