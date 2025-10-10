Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 18:43

В США рассказали об объявлении Пентагоном «войны» СМИ

NYT: руководство Пентагона ограничивает работу журналистов

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министр обороны США Пит Хегсет вводит ограничения для американских средств массовой информации в стенах Пентагона, сообщает New York Times со ссылкой на информированные источники. Как утверждает издание, под его руководством ведомство исключило ведущие национальные СМИ из общего рабочего пространства, предоставив доступ преимущественно консервативным изданиям.

Под его руководством министерство исключило национальные СМИ из общего рабочего пространства СМИ и вместо этого предоставило к нему доступ консервативным изданиям, ограничило возможности журналистов по перемещению по коридорам Пентагона, и в рамках последнего шага вводит ряд ограничений с указанием причин отзыва пресс-пропусков корреспондентов, — говорится в материале.

Ранее газета The New York Times сообщила о смягчении Пентагоном правил для работников прессы, официально разрешившем публикацию материалов без предварительного согласования. Как указывает издание со ссылкой на обновленную редакцию документа министерства, данное положение касается статей, содержащих не обнародованную официально информацию.

Кроме того, Хегсет в шутливой форме одобрил распространенную теорию, связывающую резкое увеличение объемов заказов пиццы в Пентагоне с кризисными ситуациями в ведомстве. Глава американского оборонного ведомства признал, что лично курирует вопросы организации питания для сотрудников во время подобных периодов.

