Пентагон резко изменил свое отношение к журналистам NYT: Пентагон разрешил журналистам публиковать статьи без согласования

Пентагон смягчил правила для журналистов, официально разрешив им публиковать материалы без предварительного одобрения, сообщает газета The New York Times со ссылкой на обновленную версию документа Министерства войны США. Речь идет о тех статьях, информация в которых не была обнародована официально.

Газета отмечает, что предыдущая версия документа вызвала негативную реакцию. Многие редакции восприняли ее как введение обязательного предварительного согласования материалов. Обновленные правила стали более конкретными.

Согласно новой инструкции, одно из условий, при котором журналисты могут быть признаны «угрозой безопасности» и лишены аккредитации, — это побуждение чиновников к разглашению секретных данных. При этом СМИ, желающие получить доступ в Пентагон, должны в недельный срок ознакомиться с новыми правилами и подтвердить их принятие, в противном случае аккредитация предоставлена не будет.

Ранее стало известно, что сенаторы США устроили разнос Пентагону из-за ударов в Карибском море в рамках борьбы с наркокартелями. По информации источников The Wall Street Journal, на закрытом брифинге представитель министерства попытался объяснить действия администрации, ссылаясь на признание картелей террористическими организациями.