Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 10:22

Пентагон резко изменил свое отношение к журналистам

NYT: Пентагон разрешил журналистам публиковать статьи без согласования

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пентагон смягчил правила для журналистов, официально разрешив им публиковать материалы без предварительного одобрения, сообщает газета The New York Times со ссылкой на обновленную версию документа Министерства войны США. Речь идет о тех статьях, информация в которых не была обнародована официально.

Пентагон смягчает правила для прессы. Журналистам не потребуется одобрение Министерства войны перед публикацией статей, содержащих информацию, которая официально не была обнародована, — говорится в материале.

Газета отмечает, что предыдущая версия документа вызвала негативную реакцию. Многие редакции восприняли ее как введение обязательного предварительного согласования материалов. Обновленные правила стали более конкретными.

Согласно новой инструкции, одно из условий, при котором журналисты могут быть признаны «угрозой безопасности» и лишены аккредитации, — это побуждение чиновников к разглашению секретных данных. При этом СМИ, желающие получить доступ в Пентагон, должны в недельный срок ознакомиться с новыми правилами и подтвердить их принятие, в противном случае аккредитация предоставлена не будет.

Ранее стало известно, что сенаторы США устроили разнос Пентагону из-за ударов в Карибском море в рамках борьбы с наркокартелями. По информации источников The Wall Street Journal, на закрытом брифинге представитель министерства попытался объяснить действия администрации, ссылаясь на признание картелей террористическими организациями.

США
Пентагон
журналисты
требования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Живодеры с особой жестокостью искалечили осла
«Весьма запоздалое признание»: депутат о появлении на Украине кибервойск
OpenAI представила свою новую разработку
Суд заочно приговорил телеведущую-иноагента к семи годам лишения свободы
Россиянина внезапно похитили, затолкав в багажник авто
Лопес и Аффлек вышли на публику через год после разрыва и попали на фото
Ситуация в аэропортах РФ 7 октября: задержки и отмены рейсов
В Европе дали оценку обещаниям НАТО направить войска на Украину
Русские «Герани» массово громят энергетику: удары по Украине 7 октября
В Москве арестовали иностранца, надругавшегося над ребенком в 2016 году
Раскрыты необычные подробности об одном из пособников бизнесмена-убийцы
«Убытки будут неисчислимыми»: в США предрекли МУС крах из-за санкций Трампа
В России указали на стойкую тенденцию по отделению ЭПХЦ от Москвы
Психолог объяснила, как бороться с постоянной тревогой
В Новосибирске спасли косулю, застрявшую в заборе
В ЕС не смогли решить, как выдать Украине два кредита одновременно
Политический кризис спровоцировал слухи об отставке Макрона
Украинский офицер открыл шаурмичную в зоне СВО и заработал 8 млн рублей
Депутат призвал запретить продажу и покупку электромобилей в России
Стало известно, чего лишатся смартфоны в ближайшем будущем
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.