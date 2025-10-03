Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 03:28

Пентагон призвали объяснить атаки на суда в Карибском море

WSJ: сенаторы потребовали у Пентагона обосновать удары по судам в Карибском море

Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney возглавит учения НАТО Baltops Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney возглавит учения НАТО Baltops Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Сенаторы США устроили разнос Пентагону из-за ударов в Карибском море в рамках борьбы с наркокартелями, пишет еженедельник The Wall Street Journal со ссылкой на источники. На закрытом брифинге представитель Министерства обороны попытался объяснить действия администрации, ссылаясь на признание картелей террористическими организациями.

Однако это объяснение не удовлетворило законодателей, они сочли доводы военных недостаточными. Вскоре после закрытого брифинга в сенатском комитете Трамп уведомил конгресс, что США находятся в состоянии «немеждународного военного конфликта» с картелями.

Ранее сообщалось, что совместная операция Вооруженных сил США и Доминиканской Республики завершилась уничтожением быстроходного катера, перевозившего крупную партию наркотиков. Инцидент произошел в воскресенье у острова Беата в провинции Педерналес. Операция началась с удара ВМС США, который позволил обнаружить судно. По данным журналистов, в результате действий военных было изъято 377 пакетов с запрещенными веществами (приблизительно 1000 кг).

