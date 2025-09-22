Американские силы провели разгромную операцию у берегов Доминиканы

Совместная операция Вооруженных сил США и Доминиканской Республики завершилась уничтожением быстроходного катера, перевозившего крупную партию наркотиков. Инцидент произошел в воскресенье у острова Беата в провинции Педерналес, сообщает местное издание Diario Libre.

Операция началась с удара ВМС США, который позволил обнаружить судно. По данным журналистов, в результате действий военных было изъято 377 пакетов с запрещенными веществами (приблизительно 1000 кг).

После получения предупреждения в тесном сотрудничестве с Южным командованием ВС США доминиканским Управлением по контролю за наркотиками и ВМС Доминиканской Республики были задействованы протоколы морского и воздушного наблюдения, — указал официальный представитель доминиканского Управления по контролю за наркотиками Карлос Деверс.

После уничтожения катера доминиканские службы извлекли из воды 13 мешков с 377 упаковками кокаина, еще около 60 упаковок сгорели во время взрыва. Местные власти начали расследование для установления происхождения груза и лиц, причастных к международной преступной деятельности.

Операция проведена в рамках стратегии США по усилению присутствия в Карибском бассейне для борьбы с наркотерроризмом и транснациональными преступными сетями. В последние недели Вашингтон разместил дополнительные силы у берегов Венесуэлы.

