МИД РФ выдвинул примерный срок возобновления полетов в Доминикану МИД РФ: первые полеты из России в Доминикану могут начаться в зимнем сезоне

Прямое авиасообщение между Россией и Доминиканской Республикой может быть восстановлено уже в зимнем сезоне 2025–2026 года, заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в интервью «Известиям». По его словам, доминиканская сторона проявляет заинтересованность в возобновлении авиасообщения.

При достижении необходимых договоренностей первые рейсы могут начаться уже в зимнем сезоне, — отметил дипломат.

Пассажиропоток между странами в некоторые годы превышал 400 тысяч человек в 12 месяцев. Такие показатели фиксировались до начала пандемии коронавируса и до введения санкций против России.

Российские авиационные власти ранее подтверждали готовность восстановить рейсы на популярный карибский курорт. В настоящее время стороны ведут переговоры по техническим и организационным вопросам возобновления полетов.

До этого сообщалось, что российские туристы продолжают активно осваивать Мальдивские острова — в первом полугодии 2025 года поток вырос на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), страна сохранила второе место в рейтинге ключевых поставщиков туристов после Китая.