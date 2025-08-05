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05 августа 2025 в 23:53

Турпоток из России в одно из распиаренных островных государств вырос

АТОР: турпоток из России на Мальдивы вырос на 20,7% в первой половине 2025 года

Мальдивы Мальдивы Фото: Martin Moxter/imagebroker.com//Global Look Press

Российские туристы продолжают активно осваивать Мальдивские острова — в первом полугодии 2025 года поток вырос на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), страна сохранила второе место в рейтинге ключевых поставщиков туристов после Китая.

Как отмечают в АТОР, Россия демонстрирует наилучшую динамику роста среди всех стран, отправляющих на Мальдивы более 10 тысяч туристов. Особенно заметный прирост пришелся на весенне-летний период: в апреле — +21%, в мае — +51,3%, в июне — +46,1%.

Россия в списке ключевых поставщиков туристов на Мальдивы продолжает занимать вторую строчку после граждан Китая. При этом прирост объемов турпотока у России — самый высокий не только среди всех стран топ-5, — подчеркивают в ассоциации.

Туроператоры подтверждают эту тенденцию, фиксируя увеличение продаж на 1530%, а в отдельных случаях — до 100%. Основными факторами роста стали расширение авиасообщения, более доступные цены на летний отдых и растущая популярность Мальдив среди россиян.

В 2024 году был установлен рекорд — 225 205 российских туристов посетили Мальдивы. Учитывая текущую динамику, в 2025 году этот показатель может быть превышен.

Ранее сообщалось, что рссийские туристы массово жалуются на аллергию после купания на Мальдивах, а также на курортах Турции и Египта. Местные специалисты объясняют зуд и покраснение кожи реакцией на морскую воду.

АТОР
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турпоток
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