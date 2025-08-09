Трамп нашел могущественного союзника в борьбе с наркокартелями NYT: Трамп намеревается привлечь Пентагон для борьбы с наркокартелями

Президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву Пентагону о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. В материале уточняется, что меры направлены на те организации, которые администрация Трампа считает террористическими.

Как уточняет газета, документ дает официальные полномочия для проведения военных операций в море и на территории иностранных государств против наркопреступников. Американские военные уже начали продумывать способы противодействия группировкам.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро возглавляет венесуэльский наркокартель, ему предъявлены обвинения в распространении наркотиков в Соединенных Штатах. Рубио также назвал власти Венесуэлы незаконным правительством.

До этого во Французской Полинезии изъяли почти 1,9 тонны наркотиков. Операция прошла на территории заморского сообщества, расположенного в центре южной части Тихого океана. По данным властей, конфискованы 1646,8 кг кокаина и 232,4 кг метамфетамина, а также оружие — 11 пистолетов Glock и 24 магазина к ним.

Употребление наркотиков вредит здоровью.