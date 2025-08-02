Почти две тонны наркотиков изъяли на крошечном французском архипелаге Около 1,9 тонны запрещенных веществ изъяли во Французской Полинезии

Во Французской Полинезии изъяли почти 1,9 тонны наркотиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления главы МВД Франции Брюно Ретайо. Операция прошла на территории заморского сообщества, расположенного в центре южной части Тихого океана.

По данным властей, конфискованы 1646,8 кг кокаина и 232,4 кг метамфетамина, а также оружие — 11 пистолетов Glock и 24 магазина к ним. Ретайо отметил, что это крупнейшая партия наркотиков, изъятая за всю историю архипелага.

Ранее жительница Йошкар-Олы наладила производство наркотиков на дачном участке, оборудовав в садовом домике полноценную лабораторию. По данным следствия, она варила N-метилэфедрон по видеоурокам. Силовики изъяли более двух килограммов запрещенного вещества, которое женщина собиралась сбывать онлайн, в том числе за пределами региона.

До этого из Таиланда депортировали россиянина, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. По данным следствия, он возглавлял преступное сообщество, которое сбывало наркотики через интернет в 2021–2022 годах. Мужчина создал онлайн-магазин, после чего скрылся за границей. Его задержали по каналам Интерпола и вернули в Россию.

Употребление наркотиков вредит здоровью.