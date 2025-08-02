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02 августа 2025 в 21:20

Почти две тонны наркотиков изъяли на крошечном французском архипелаге

Около 1,9 тонны запрещенных веществ изъяли во Французской Полинезии

Фото: Guillaume Bonnefont/Global Look Press

Во Французской Полинезии изъяли почти 1,9 тонны наркотиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления главы МВД Франции Брюно Ретайо. Операция прошла на территории заморского сообщества, расположенного в центре южной части Тихого океана.

По данным властей, конфискованы 1646,8 кг кокаина и 232,4 кг метамфетамина, а также оружие — 11 пистолетов Glock и 24 магазина к ним. Ретайо отметил, что это крупнейшая партия наркотиков, изъятая за всю историю архипелага.

Ранее жительница Йошкар-Олы наладила производство наркотиков на дачном участке, оборудовав в садовом домике полноценную лабораторию. По данным следствия, она варила N-метилэфедрон по видеоурокам. Силовики изъяли более двух килограммов запрещенного вещества, которое женщина собиралась сбывать онлайн, в том числе за пределами региона.

До этого из Таиланда депортировали россиянина, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. По данным следствия, он возглавлял преступное сообщество, которое сбывало наркотики через интернет в 2021–2022 годах. Мужчина создал онлайн-магазин, после чего скрылся за границей. Его задержали по каналам Интерпола и вернули в Россию.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

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