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25 июля 2025 в 10:59

Таиланд депортировал обвиняемого в наркоторговле россиянина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таиланд депортировал гражданина России, которого по каналам Интерпола разыскивали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк. Мужчину подозревают в руководстве преступным сообществом с целью сбыта наркотиков через Сеть в период с декабря 2021 по сентябрь 2022 года.

Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России при содействии представителя МВД России в Королевстве Таиланд обеспечена процедура депортации из этого государства гражданина Российской Федерации, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору, – сказала Волк.

По версии следствия, мужчина создал интернет-магазин и продавал запрещенные вещества путем оборудования тайников. Соучастники совершили 57 попыток сбыта наркотиков в крупном и особо крупном размере. Сотрудники полиции пресекли их деятельность и изъяли запрещенные вещества. Было возбуждено уголовное дело, но обвиняемый скрылся за рубежом.

Ранее правоохранители обнаружили мультиварки с наркотиками в ходе осмотра автомобиля, направлявшегося из Хабаровска во Владивосток. Водителем оказался работник одного из нелегальных интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ. По предварительной информации, он получил в отделении логистической компании посылки с мультиварками, где были спрятаны наркотики, и направился во Владивосток для их реализации.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

наркотики
наркоторговля
Таиланд
Россия
депортации
Ирина Волк
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