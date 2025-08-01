Россиянка устроила нарколабораторию в садовом домике Жительница Марий Эл производила наркотики на даче по видеоурокам из Сети

Жительница Йошкар-Олы организовала подпольное производство наркотиков прямо на дачном участке, сообщает Telegram-канал «112». В садовом домике она оборудовала лабораторию и варила N-метилэфедрон по видеоурокам.

По данным следствия, женщина нашла в интернете объявление о подработке и получила предложение готовить запрещенные вещества. Подозреваемая изучила схемы синтеза, собрала нужную посуду и приступила к варке.

Нагрянувшие к ней силовики изъяли более двух килограммов готового наркотика. Продукцию она собиралась распространять через Интернет, в том числе в других регионах. Теперь женщине грозит тюремный срок. Она задержана, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков в крупном размере.

Ранее в Нижегородской области оперативники регионального управления ФСБ РФ ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Всего силовики изъяли более семи килограммов наркотиков синтетического происхождения.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.