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01 августа 2025 в 16:04

Россиянка устроила нарколабораторию в садовом домике

Жительница Марий Эл производила наркотики на даче по видеоурокам из Сети

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Жительница Йошкар-Олы организовала подпольное производство наркотиков прямо на дачном участке, сообщает Telegram-канал «112». В садовом домике она оборудовала лабораторию и варила N-метилэфедрон по видеоурокам.

По данным следствия, женщина нашла в интернете объявление о подработке и получила предложение готовить запрещенные вещества. Подозреваемая изучила схемы синтеза, собрала нужную посуду и приступила к варке.

Нагрянувшие к ней силовики изъяли более двух килограммов готового наркотика. Продукцию она собиралась распространять через Интернет, в том числе в других регионах. Теперь женщине грозит тюремный срок. Она задержана, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков в крупном размере.

Ранее в Нижегородской области оперативники регионального управления ФСБ РФ ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Всего силовики изъяли более семи килограммов наркотиков синтетического происхождения.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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