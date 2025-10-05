Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 21:35

«Чтобы запутать»: Хегсет поддержал мемы о заказе пиццы в Пентагон

Хегсет заявил, что специально заказывает много пиццы в Пентагон

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press

Министр обороны США Пит Хегсет в шутку поддержал популярную теорию о том, что резкий рост заказов пиццы в Пентагоне свидетельствует о кризисных ситуациях в ведомстве. В интервью Fox News он признал, что лично занимается организацией питания для сотрудников в такие периоды.

Я не только не хожу в кафетерий, еще я заказываю в случайные дни много пиццы, чтобы всех запутать, — сказал Хегсет.

Глава военного ведомства отметил, что знает о существовании в социальной сети X аккаунта, который отслеживает вечерние и выходные заказы пиццы в ресторанах около Пентагона. На основе этих данных делаются выводы о кризисных ситуациях, вынуждающих сотрудников задерживаться на работе.

Ранее стало известно, что сенаторы США устроили разнос Пентагону из-за ударов в Карибском море в рамках борьбы с наркокартелями. По информации источников The Wall Street Journal, на закрытом брифинге представитель Министерства обороны попытался объяснить действия администрации, ссылаясь на признание картелей террористическими организациями.

США
Пит Хегсет
Пентагон
пицца
