«Чтобы запутать»: Хегсет поддержал мемы о заказе пиццы в Пентагон Хегсет заявил, что специально заказывает много пиццы в Пентагон

Министр обороны США Пит Хегсет в шутку поддержал популярную теорию о том, что резкий рост заказов пиццы в Пентагоне свидетельствует о кризисных ситуациях в ведомстве. В интервью Fox News он признал, что лично занимается организацией питания для сотрудников в такие периоды.

Я не только не хожу в кафетерий, еще я заказываю в случайные дни много пиццы, чтобы всех запутать, — сказал Хегсет.

Глава военного ведомства отметил, что знает о существовании в социальной сети X аккаунта, который отслеживает вечерние и выходные заказы пиццы в ресторанах около Пентагона. На основе этих данных делаются выводы о кризисных ситуациях, вынуждающих сотрудников задерживаться на работе.

