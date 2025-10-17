В США рассказали о новом иске Трампа против известного издания

Американский лидер Дональд Трамп подал новый иск о клевете на $15 млн (1,2 млрд рублей) против газеты The New York Times после отклонения предыдущего заявления судом, передает The Washington Post. В обновленной жалобе фигурируют издательство и журналисты, работавшие над книгой «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха».

Первое судебное требование было отклонено федеральным судьей как недопустимое, говорится в материале. В списке ответчиков значатся три репортера NYT и издательский дом Penguin Random House.

Ранее Трамп вступил в резкую перепалку с австралийским журналистом Джоном Лайонсом во время интервью. Президент США отреагировал на вопрос о своем бизнесе заявлением о намерении пожаловаться на репортера премьер-министру Австралии.

Кроме того, власти штата Орегон оспорили в суде распоряжение администрации Трампа о направлении Национальной гвардии в Портленд. Представитель обвинения указал, что решение федеральных властей основано на необоснованном объявлении угрозы и нарушает установленные полномочия штата.