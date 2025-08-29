День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 11:32

Прах Щедрина и Плисецкой будет развеян над Россией

Прах Плисецкой и Щедрина объединят и развеют над Россией

Родион Щедрин и Майя Плисецкая Родион Щедрин и Майя Плисецкая Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Прах великой балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина будет соединен и развеян над Россией согласно их совместному завещанию, сообщило музыкальное издательство Schott Music. Композитор скончался ночью 29 августа в Германии на 93-м году жизни. Его супруга ушла из жизни в мае 2015 года от остановки сердца.

Тела наши после смерти кремировать, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто проживет дольше, или в случае нашей одновременной кончины оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией, — указано в завещании.

Церемония исполнения последней воли супругов, возможно, состоится в ближайшее время. Прах будет доставлен в Россию для проведения обряда.

Как сообщалось ранее, Щедрин скончался после продолжительной болезни. Представители Государственного академического Большого театра добавили, что композитор умер в медицинском учреждении.

Российский журналист и телеведущий Вадим Верник заявил, что до последних минут в народном артисте СССР жила молодая энергия. По его словам, композитор был классиком, который повлиял как на отечественную, так и на мировую музыку.

Родион Щедрин
прах
Россия
завещания
