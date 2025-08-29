В Большом театре назвали причину смерти композитора Щедрина

Народный артист СССР Родион Щедрин скончался после продолжительной болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Государственного академического Большого театра. Там добавили, что композитор умер в медицинском учреждении.

Умер Родион Щедрин в больнице. После продолжительной болезни, — сказал источник.

Ранее в малом зале Центрального дома литераторов состоялось прощание с народным артистом РСФСР, режиссером Валерием Усковым. Мастера похоронили на Троекуровском кладбище. У входа в Дом литераторов собралась многочисленная траурная процессия. Пришедшие приносили цветы, чтобы отдать последнюю дань уважения режиссеру. В фойе здания был установлен портрет Ускова. Венки для прощания направили Союз кинематографистов России, фонд «Артист» и другие профессиональные организации.

До этого известный создатель комиксов Морт Тодд (настоящее имя Майкл Делле Фемин) скончался в своем доме в Портленде. На момент смерти ему было 63 года. Тодд проявил себя как многогранный профессионал, работавший писателем, художником, редактором и издателем. Наибольшую известность ему принесла работа главным редактором юмористического журнала Cracked в конце 1980-х и начале 1990-х годов.