29 августа 2025 в 10:49

В Большом театре назвали причину смерти композитора Щедрина

Родион Щедрин скончался после продолжительной болезни

Композитор Родион Щедрин. 2006 год Композитор Родион Щедрин. 2006 год Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Народный артист СССР Родион Щедрин скончался после продолжительной болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Государственного академического Большого театра. Там добавили, что композитор умер в медицинском учреждении.

Умер Родион Щедрин в больнице. После продолжительной болезни, — сказал источник.

Ранее в малом зале Центрального дома литераторов состоялось прощание с народным артистом РСФСР, режиссером Валерием Усковым. Мастера похоронили на Троекуровском кладбище. У входа в Дом литераторов собралась многочисленная траурная процессия. Пришедшие приносили цветы, чтобы отдать последнюю дань уважения режиссеру. В фойе здания был установлен портрет Ускова. Венки для прощания направили Союз кинематографистов России, фонд «Артист» и другие профессиональные организации.

До этого известный создатель комиксов Морт Тодд (настоящее имя Майкл Делле Фемин) скончался в своем доме в Портленде. На момент смерти ему было 63 года. Тодд проявил себя как многогранный профессионал, работавший писателем, художником, редактором и издателем. Наибольшую известность ему принесла работа главным редактором юмористического журнала Cracked в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

