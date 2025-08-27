День знаний — 2025
27 августа 2025 в 17:34

Легендарный создатель комиксов умер в США

Создатель комиксов Морт Тодд умер на 64-м году жизни в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный создатель комиксов Морт Тодд (настоящее имя Майкл Делле Фемин) скончался 24 августа в своем доме в Портленде, сообщил портал First Comics News. На момент смерти ему было 63 года.

Как сказано в материале, Тодд проявил себя как многогранный профессионал, работавший писателем, художником, редактором и издателем. Наибольшую известность ему принесла работа главным редактором юмористического журнала Cracked в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

В течение своей карьеры он сотрудничал с ведущими издательствами, включая Marvel, Dark Horse и Fantagraphics. Его уникальный стиль сочетал остроумную сатиру с глубокими познаниями в области поп-культуры и истории комиксов.

Помимо работы в печатных изданиях, Тодд успешно реализовал себя в музыкальной индустрии, кинопроизводстве и мультимедийных проектах. Коллеги и поклонники отмечали его неиссякаемый творческий энтузиазм и преданность искусству повествования.

Как сообщают близкие, прощание с Мортом Тоддом пройдет в узком семейном кругу.

Ранее сообщалось, что в США скончался голливудский продюсер и музыкальный супервайзер Джоэл Силл. Ему было 78 лет. Причиной смерти стала фиброма легких. В его фильмографии более 150 проектов, он курировал музыкальное сопровождение в картинах «Танец-вспышка», «Форрест Гамп», «Изгой» и третьей части «Терминатора».

США
смерти
комиксы
писатели
