Легендарный создатель комиксов умер в США Создатель комиксов Морт Тодд умер на 64-м году жизни в США

Известный создатель комиксов Морт Тодд (настоящее имя Майкл Делле Фемин) скончался 24 августа в своем доме в Портленде, сообщил портал First Comics News. На момент смерти ему было 63 года.

Как сказано в материале, Тодд проявил себя как многогранный профессионал, работавший писателем, художником, редактором и издателем. Наибольшую известность ему принесла работа главным редактором юмористического журнала Cracked в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

В течение своей карьеры он сотрудничал с ведущими издательствами, включая Marvel, Dark Horse и Fantagraphics. Его уникальный стиль сочетал остроумную сатиру с глубокими познаниями в области поп-культуры и истории комиксов.

Помимо работы в печатных изданиях, Тодд успешно реализовал себя в музыкальной индустрии, кинопроизводстве и мультимедийных проектах. Коллеги и поклонники отмечали его неиссякаемый творческий энтузиазм и преданность искусству повествования.

Как сообщают близкие, прощание с Мортом Тоддом пройдет в узком семейном кругу.

