27 августа 2025 в 14:09

Умер Джоэл Силл, известный по «Форресту Гампу»

В США умер музыкальный продюсер Джоэл Силл

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Голливудский продюсер и музыкальный супервайзер Джоэл Силл скончался в США, сообщает Deadline. Ему было 78 лет. Причиной смерти стала фиброма легких.

В его фильмографии более 150 проектов, он курировал музыкальное сопровождение в картинах «Танец-вспышка», «Форрест Гамп», «Изгой» и третья часть «Терминатора».

Как музыкальный продюсер Силл дебютировал в кино в начале 1970-х, его последний фильм — «Тогда. Сейчас. Потом» режиссера Роберта Земекиса выйдет осенью 2025-го.

Ранее стало известно, что известный французский актер и режиссер Стефан Буке скончался на 58-м году жизни. Смерть наступила в ночь на 24 августа, всего за два месяца до его дня рождения. Официальная причина смерти не раскрывается близкими и представителями актера. Однако, по имеющимся данным, Буке на протяжении нескольких лет боролся с онкологическим заболеванием легких, сказано в материале.

До этого в Рио скончался художник, карикатурист и актер Сержиу Жагуариби, известный как Ягуар. Причиной ухода 93-летнего артиста стала почечная недостаточность. Среди прочего он оформлял обложки музыкальных альбомов.

продюсеры
музыка
Голливуд
смерти
США
