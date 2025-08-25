Умер известный бразильский Ягуар В Бразилии в возрасте 93 лет скончался артист Сержиу Жагуариби

В Рио скончался художник, карикатурист и актер Сержиу Жагуариби, известный как Ягуар, сообщает портал IMDb. Причиной ухода 93-летнего артиста стала почечная недостаточность.

Ягуар среди прочего оформлял обложки музыкальных альбомов, в 1960–1980-х годах он снимался в кино и занимался разработкой титров. Также известен его комикс, высмеивающий «богемный Рио 1960-х».

Ранее в Германии умер советский актер Виктор Бутов. Отмечается, что он ушел из жизни 1 августа. Причины смерти не уточняются. Последние годы 72-летний артист провел в Дюссельдорфе.

Кроме того, скончался актер Джозеф Циглер, наиболее известный по роли в сериале «Война миров». Об этом сообщали его коллеги из театра Soulpepper. Артист также занимался режиссурой, внеся значительный вклад в развитие канадского театра.

Также в Великобритании ушел из жизни Пол Марио Дэй — первый вокалист легендарной группы Iron Maiden. Представители коллектива сообщили, что он продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием. Музыканту было 69 лет.