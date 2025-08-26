День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 17:10

Французский актер и режиссер Стефан Буке умер в возрасте 57 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известный французский актер и режиссер Стефан Буке скончался на 58-м году жизни, сообщает портал Les Inrocks. Смерть наступила в ночь на 24 августа, всего за два месяца до его дня рождения.

Официальная причина смерти не раскрывается близкими и представителями актера. Однако по имеющимся данным, Буке на протяжении нескольких лет боролся с онкологическим заболеванием легких, сказано в материале.

Будущий деятель искусства родился в Париже в 1967 году. Его кинематографическая карьера началась в 1990 году и продолжалась более трех десятилетий. Проекты с участием Буке неоднократно удостаивались наград на престижных международных кинофестивалях. Он проявил себя как многогранный творческий деятель в различных областях искусства.

Отмечается, что актер оставил после себя значительное творческое наследие, охватывающее различные жанры — от танца до поэзии, включая театр, но прежде всего — кинематограф. Его работы продолжают оставаться важной частью французской культуры.

Франция
актеры
смерти
звезды
