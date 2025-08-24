Умер звезда сериалов «Ищейка» и «Отпуск» Актер из «Ищейки» Евгений Туренко умер в возрасте 83 лет

В возрасте 83 лет скончался актер Евгений Туренко, известный по ролям в популярных сериалах «Ищейка» и «Отпуск», сообщило краснодарское отделение Союза театральных деятелей России на странице во «ВКонтакте». Он был заслуженным артистом Кубани и лауреатом премии Марийского комсомола.

Утрата! На 84-м году жизни не стало заслуженного артиста Кубани, лауреата премии Марийского комсомола, артиста Краснодарского краевого Музыкального театра ТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова Евгения Владимировича Туренко, — говорится в сообщении.

Актер начал свою карьеру в Оренбургском государственном театре оперетты, а затем перешел в труппу Марийского государственного музыкального театра имени Шкетана. Помимо актерской работы, Туренко опубликовал два поэтических сборника: «Пусть сады цветут» (2006) и «Я возвращу тебя в тот день» (2008). Причина смерти артиста не сообщается.

Ранее сообщалось, что умер голливудский актер Джерри Адлер, известный по сериалам «Клан Сопрано» и «Хорошая жена». Артист скончался в возрасте 96 лет.