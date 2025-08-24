Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 18:51

Умер звезда сериалов «Ищейка» и «Отпуск»

Актер из «Ищейки» Евгений Туренко умер в возрасте 83 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В возрасте 83 лет скончался актер Евгений Туренко, известный по ролям в популярных сериалах «Ищейка» и «Отпуск», сообщило краснодарское отделение Союза театральных деятелей России на странице во «ВКонтакте». Он был заслуженным артистом Кубани и лауреатом премии Марийского комсомола.

Утрата! На 84-м году жизни не стало заслуженного артиста Кубани, лауреата премии Марийского комсомола, артиста Краснодарского краевого Музыкального театра ТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова Евгения Владимировича Туренко, — говорится в сообщении.

Актер начал свою карьеру в Оренбургском государственном театре оперетты, а затем перешел в труппу Марийского государственного музыкального театра имени Шкетана. Помимо актерской работы, Туренко опубликовал два поэтических сборника: «Пусть сады цветут» (2006) и «Я возвращу тебя в тот день» (2008). Причина смерти артиста не сообщается.

Ранее сообщалось, что умер голливудский актер Джерри Адлер, известный по сериалам «Клан Сопрано» и «Хорошая жена». Артист скончался в возрасте 96 лет.

Россия
культура
смерти
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров поставил на место журналистку с «кофемашинами для убийства русских»
В ФРГ потребовали приближенных к членству в НАТО гарантий для Киева
Глава Федерации лыжных гонок подрался с воспитанником и попал на видео
Москалькова узнала о состоянии удерживаемых на Украине курян
У альпинистки Наговицыной появился шанс выжить? Подробности, новая операция
Американский режиссер рассказал о планах по работе в России
«Он не такой»: Лукашенко и Трамп пошутили о Путине перед саммитом на Аляске
Умер звезда сериалов «Ищейка» и «Отпуск»
«Феерический, конечно, идиот»: военкор заявил, что Зеленский бьет по НАТО
Москвич сделал предложение девушке, которая едва не заколола его ножом
В Кольцово под Новосибирском взорвался гараж
Словакия сделала грозное предупреждение Украине из-за ударов по «Дружбе»
Вэнс ответил, отправятся ли американские войска на Украину
Галина Польских поделилась воспоминаниями о режиссере Ускове
Сырский назвал «извечного врага» Украины
Три китайца упали со строительных лесов при атаке БПЛА на Ленобласть
В США оборвалась жизнь легенды «Вестей»
ДНК России, защита Родины: какие будут обязательные предметы в школах РФ?
В США назвали ключ к мирному соглашению по Украине
Вэнс назвал срок, за который реально завершить украинский конфликт
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.