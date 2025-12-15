Новый год-2026
15 декабря 2025 в 22:39

Стало известно, как «Запад» отражает удары ВСУ

Группировка «Запад» отражает все атаки ВСУ еще на дальних подступах

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Силы группировки войск «Запад» успешно отражают все попытки наступления противника на своем участке фронта, передает ТАСС. Отмечается, что атаки ВСУ срываются огневым воздействием на дальних подступах к обороне.

Подразделения группировки войск «Запад» прочно удерживают рубежи на данном направлении. Все атаки противника отражаются на дальних подступах огнем артиллерии, ударами авиации и FPV-дронов, что подтверждается многочисленными кадрами объективного контроля, — сказано в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие Восточной группировки войск завершили освобождение населенного пункта Варваровка в Запорожской области. Подразделения продолжают наступательные действия, углубляясь в оборонительные порядки противника.

Кроме того, пресс-служба МО заявила, что в ходе специальной военной операции на Украине российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области. По информации ведомства, эту задачу выполнили военнослужащие подразделений, входящих в группировку «Восток».

