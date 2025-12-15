Стало известно, как «Запад» отражает удары ВСУ Группировка «Запад» отражает все атаки ВСУ еще на дальних подступах

Силы группировки войск «Запад» успешно отражают все попытки наступления противника на своем участке фронта, передает ТАСС. Отмечается, что атаки ВСУ срываются огневым воздействием на дальних подступах к обороне.

Подразделения группировки войск «Запад» прочно удерживают рубежи на данном направлении. Все атаки противника отражаются на дальних подступах огнем артиллерии, ударами авиации и FPV-дронов, что подтверждается многочисленными кадрами объективного контроля, — сказано в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие Восточной группировки войск завершили освобождение населенного пункта Варваровка в Запорожской области. Подразделения продолжают наступательные действия, углубляясь в оборонительные порядки противника.

Кроме того, пресс-служба МО заявила, что в ходе специальной военной операции на Украине российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области. По информации ведомства, эту задачу выполнили военнослужащие подразделений, входящих в группировку «Восток».