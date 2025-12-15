Наводнение забрало жизнь россиянки на популярном курорте Россиянка погибла в результате наводнения на Бали

Россиянка погибла в результате наводнения на индонезийском острове Бали, сообщает Telegram-канал SHOT. Стихия бушевала несколько дней после проливных дождей, тело женщины нашли под мостом на улице Джалан Криснантара в деревне Тибубененг, в районе Северная Кута.

По предварительной версии следствия, россиянку сбил бурный поток воды, когда она ехала по дороге на мопеде. Тело обнаружили спустя несколько часов, когда уровень воды начал снижаться. В настоящее время местные власти и консульство РФ взаимодействуют по вопросу перевозки тела на родину.

По информации Telegram-канала Mash, девушка из свердловского города Ревды. Она работала удаленно и зимовала на острове. Как сказано в материале, россиянка ехала на байке, ее затащил в трубу поток воды. По словам родных, для перевозки тела на родину нужен 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что число жертв наводнений в Индонезии достигло 1005 человек, еще 218 до сих пор числятся пропавшими без вести. Согласно обновленным данным Национального агентства по управлению стихийными бедствиями, всего от наводнений пострадали 5,4 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин выразил главе Индонезии Прабово Субианто соболезнования в связи с масштабным наводнением и гибелью людей в стране. Российский лидер показал свое сочувствие народу Индонезии в ходе встречи.