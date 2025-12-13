Число жертв наводнения в Индонезии перевалило за тысячу BNPB: число жертв наводнения в Индонезии достигло 1005 человек

Число жертв наводнений в Индонезии достигло 1005 человек, еще 218 до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщило Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии (BNPB). Согласно обновленным данным на сайте ведомства, всего от наводнений пострадали 5,4 тыс. человек.

Большая часть погибших и пропавших зафиксирована в регионе Ачех, а также на острове Суматра. Именно эти районы больше всего пострадали от затяжных ливней, вызвавших выход рек из берегов и оползни. Свыше миллиона жителей остались без крова.

Президент России Владимир Путин выразил главе Индонезии Прабово Субианто соболезнования в связи с масштабным наводнением и гибелью людей в стране. Российский лидер выразил свое сочувствие народу Индонезии в ходе встречи.

Ранее уехавшая по обмену в Индонезию российская студентка Лидия Никитина рассказала, что в пострадавшем от стихии городе Банда-Ачех наблюдаются перебои с электричеством и мобильной связью, закрываются кафе и рестораны. По ее словам, в окрестностях города Медан на острове Суматра дороги также оказались затоплены «по колено». Местным жителям пришлось перевозить транспорт через опасные участки на фурах.