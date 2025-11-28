Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164

Число погибших от наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра достигло 164 человек, сообщили в Национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB). Наибольшее количество жертв – 116 человек – зафиксировано в Северной Суматре, еще 42 человека числятся пропавшими без вести.

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями зафиксировало рост числа смертей от внезапных наводнений и оползней в Ачехе, Северной Суматре и Западной Суматре. Число погибших достигло 164 по состоянию на пятницу, — говорится в заявлении.

В BNPB предупредили, что данные продолжат обновляться. На острове остаются места, в которые сотрудники агентства пока не смогли попасть.

Ранее сообщалось, что число жертв мощного наводнения на юге Таиланда достигло 110 человек. При этом уровень воды в городе Хатъяй в последнее время снизился, что позволило активизировать работу спасателей. Наводнение повлияло на жизнь около 2 млн человек.

До этого сообщалось, что крупномасштабная операция по эвакуации населения проводится в таиландском городе Хатъяй в провинции Сонгкхла. Причиной экстренных мероприятий стало серьезное наводнение, при котором уровень воды в городе достиг от 1,5 до 3 метров.