01 декабря 2025 в 14:17

Число погибших от наводнений в Индонезии приблизилось к 600

На индонезийском острове Суматра в результате мощных наводнений и оползней погибло уже около 600 человек, передает Agence France-Presse со ссылкой на местные спасательные службы. Ранее сообщалось о более чем 500 жертвах.

Причиной стихийного бедствия в регионе стали длительные ливни, начавшиеся в конце ноября. В результате схода селевых потоков были повреждены жилые дома, дороги и объекты инфраструктуры. Спасательные службы испытывают трудности при доступе к наиболее пострадавшим районам из-за разрушений.

Стихийное бедствие привело к серьезным последствиям — 2500 пострадавших, около 3300 зданий получили повреждения, что вынудило более 500 тыс. человек покинуть свои дома. Власти активно работают над ликвидацией последствий катастрофы и оказанием помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что из-за наводнений серьезно пострадали города Банда-Ачех и Медан на Суматре. В Банда-Ачех наблюдаются перебои с электричеством, мобильной связью и работой магазинов. В Медане затоплены участки дорог.

