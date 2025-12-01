День матери
01 декабря 2025

Число погибших от наводнений в Индонезии выросло до 502

Фото: Bram Selo/XinHua/Global Look Press
Количество жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 502, сообщили в Национальном агентстве по стихийным бедствиям (BNPB) страны. Еще 508 человек числятся пропавшими без вести.

В провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра прошли мощные ливни, что привело к стихийным бедствиям. Сначала сообщалось о 441 жертве, но позже стало известно, что число погибших возросло.

В результате стихийного бедствия 2500 человек пострадали. Около 3300 зданий получили серьезные повреждения, и более 500 тыс. человек вынуждены были покинуть свои жилища. Власти принимают все необходимые меры для ликвидации последствий катастрофы и оказания помощи пострадавшим.

Проливные дожди, начавшиеся в конце прошлой недели, привели к разрушительному стихийному бедствию в регионе. По данным Национального поисково-спасательного агентства Индонезии, грязевые потоки разрушили множество жилых домов, дорог и объектов инфраструктуры, что значительно затрудняет работу спасательных служб на наиболее пострадавших территориях.

