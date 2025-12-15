«Лучше в Москве»: Мартиросян объяснил нежелание жить в США Юморист Мартиросян заявил, что в 2000-х годах полтора месяца жил в США

Один из основателей проекта Comedy Club юморист Гарик Мартиросян рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube, что в 2000-х они с женой полтора месяца жили в США. Однако затем вернулись в Россию, потому что «лучше в Москве».

Кое-кто из ребят остался. А мы вернулись через полтора месяца из Лос-Анджелеса [с мыслями]: «Нет, лучше в Москве», — сказал артист.

Мартиросян добавил, что какое-то время после возвращения домой он не мог найти работу. Позднее ему и другим участникам «Новых армян» предложила постоянное сотрудничество команда КВН «Утомленные солнцем».

