15 декабря 2025 в 22:32

«Лучше в Москве»: Мартиросян объяснил нежелание жить в США

Юморист Мартиросян заявил, что в 2000-х годах полтора месяца жил в США

Гарик Мартиросян Гарик Мартиросян Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Один из основателей проекта Comedy Club юморист Гарик Мартиросян рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube, что в 2000-х они с женой полтора месяца жили в США. Однако затем вернулись в Россию, потому что «лучше в Москве».

Кое-кто из ребят остался. А мы вернулись через полтора месяца из Лос-Анджелеса [с мыслями]: «Нет, лучше в Москве», — сказал артист.

Мартиросян добавил, что какое-то время после возвращения домой он не мог найти работу. Позднее ему и другим участникам «Новых армян» предложила постоянное сотрудничество команда КВН «Утомленные солнцем».

Ранее телеканал ТНТ сообщил о съемке новогоднего мюзикла «Невероятные приключения Шурика». В нем появятся такие звезды, как Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Гарик Мартиросян, а также певцы Анна Asti, Сергей Лазарев, Джиган, Ольга Бузова, Ваня Дмитриенко и другие.

До этого юморист Тимур Батрутдинов рассказал, что загадал на Новый год встретить «нормальную Снегурочку», которая станет матерью его будущих детей. Артист отметил, что пока его желание не сбылось, поэтому праздник он планирует провести в кругу семьи. По словам комика, Новый год для него — редкий повод собраться с близкими и провести время с племянницами.

