22 сентября 2025 в 22:06

Жена Мартиросяна показала повзрослевшую дочь в вечернем платье

Жанна Левина-Мартиросян Жанна Левина-Мартиросян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жена шоумена Гарика Мартиросяна Жанна похвасталась перед подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена) совместной фотографией в вечерних платьях с дочерью на свадьбе у друзей. 21-летняя Жасмин для торжества выбрала длинное платье изумрудного цвета, а ее мама была одета в дизайнерский брючный костюм с длинным подолом.

Попросила поставить для меня два стула за столом — для меня и для моего платья, — так описала свой наряд Жанна Левина-Мартиросян.

Подписчики писательницы пришли в восторг от фотографий и добавили к публикации комментарии с комплиментами, в том числе и в адрес супруга.

Молодец, Гарик, так прекрасно жена выглядит у хорошего мужа, — написала одна из пользовательниц.

Ранее сообщалось, что российский певец Сергей Лазарев поздравил свою дочь Аню с семилетием и поделился с подписчиками подборкой фотографий самых запоминающихся событий семейной жизни под песню «Голубоглазая», которую музыкант написал в честь дочери. Сергей пожелал дочери всегда оставаться собой и пообещал быть рядом с ней «до титров». Подписчики певца также направили звездному родителю свои поздравления и лучшие пожелания.

До этого телеведущая Анфиса Чехова на премии «Люди года — 2025» призналась, что хочет сыграть свадьбу с продюсером Александром Златопольским в узком кругу родных и близких. Когда это случится, она не уточнила — пара ещё не подала заявление в ЗАГС.

