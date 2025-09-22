Жена Мартиросяна показала повзрослевшую дочь в вечернем платье

Жена шоумена Гарика Мартиросяна Жанна похвасталась перед подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена) совместной фотографией в вечерних платьях с дочерью на свадьбе у друзей. 21-летняя Жасмин для торжества выбрала длинное платье изумрудного цвета, а ее мама была одета в дизайнерский брючный костюм с длинным подолом.

Попросила поставить для меня два стула за столом — для меня и для моего платья, — так описала свой наряд Жанна Левина-Мартиросян.

Подписчики писательницы пришли в восторг от фотографий и добавили к публикации комментарии с комплиментами, в том числе и в адрес супруга.

Молодец, Гарик, так прекрасно жена выглядит у хорошего мужа, — написала одна из пользовательниц.

