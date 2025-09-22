Сергей Лазарев поздравил дочь с семилетием и показал архивные фото

Российский певец Сергей Лазарев поздравил свою дочь Аню с семилетием и поделился с подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена) подборкой фотографий, на которых запечатлены яркие моменты из их жизни. Видеоряд сопровождает песня «Голубоглазая», которую музыкант написал в честь дочери.

Мое голубоглазое чудо! Моя ни на кого не похожая девочка! Анюта! Доченька! С днем рождения! С семилетием, космическая моя! Спасибо, что выбрала меня! — написал артист в публикации.

Сергей пожелал дочери всегда оставаться собой и пообещал быть рядом с ней «до титров». Подписчики певца также направили звездному родителю свои поздравления и лучшие пожелания. Среди них оказалась и бывшая супруга, а ныне хорошая подруга музыканта телеведущая и актриса Лера Кудрявцева.

Ранее телеведущий Иван Ургант поделился с подписчиками трогательной публикацией в честь 10-летия своей младшей дочери Нины. Он разместил две фотографии с разницей в 10 лет: на первой он держит на руках крохотную малышку, а на второй стоит рядом с повзрослевшей девочкой.