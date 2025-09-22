Ургант показал редкое фото с дочерью Ургант опубликовал фото с дочерью Ниной в честь ее десятилетия

Телеведущий Иван Ургант опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) трогательный пост в честь десятилетия своей младшей дочери Нины. Он разместил две фотографии с разницей в 10 лет: на одной он держит на руках новорожденную дочь, на второй — позирует с повзрослевшей девочкой.

И еще неизвестно, кто из нас больше поменялся, — подписал снимки Ургант.

Ургант состоит в браке со своей одноклассницей Натальей Кикнадзе. Пара воспитывает двух общих дочерей: Нину, названную в честь прабабушки — народной артистки РСФСР Нины Ургант, и Валерию, получившую имя в честь матери телеведущего. Также в семье растут дети Натальи от предыдущего брака — 26-летний Нико и 23-летняя Эрика, которых телеведущий воспитывает как родных.

Ранее кинокритик Александр Горбунов заявил, что Ургант может вернуться на российские телеэкраны в ближайшее время. По информации эксперта, возвращение артиста на ТВ «лоббируют люди в высоких кабинетах».

Между тем депутат Госдумы Николай Новичков от партии «Справедливая Россия — За правду» планировал обратиться в Министерство юстиции РФ с просьбой предоставить результаты проверки деятельности Урганта на наличие признаков иностранного влияния. Он отметил, что готов подождать еще некоторое время, после чего снова обратится в министерство по данному вопросу.