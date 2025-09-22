«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 14:32

Ургант показал редкое фото с дочерью

Ургант опубликовал фото с дочерью Ниной в честь ее десятилетия

Иван Ургант Иван Ургант Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущий Иван Ургант опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) трогательный пост в честь десятилетия своей младшей дочери Нины. Он разместил две фотографии с разницей в 10 лет: на одной он держит на руках новорожденную дочь, на второй — позирует с повзрослевшей девочкой.

И еще неизвестно, кто из нас больше поменялся, — подписал снимки Ургант.

Ургант состоит в браке со своей одноклассницей Натальей Кикнадзе. Пара воспитывает двух общих дочерей: Нину, названную в честь прабабушки — народной артистки РСФСР Нины Ургант, и Валерию, получившую имя в честь матери телеведущего. Также в семье растут дети Натальи от предыдущего брака — 26-летний Нико и 23-летняя Эрика, которых телеведущий воспитывает как родных.

Ранее кинокритик Александр Горбунов заявил, что Ургант может вернуться на российские телеэкраны в ближайшее время. По информации эксперта, возвращение артиста на ТВ «лоббируют люди в высоких кабинетах».

Между тем депутат Госдумы Николай Новичков от партии «Справедливая Россия — За правду» планировал обратиться в Министерство юстиции РФ с просьбой предоставить результаты проверки деятельности Урганта на наличие признаков иностранного влияния. Он отметил, что готов подождать еще некоторое время, после чего снова обратится в министерство по данному вопросу.

Иван Ургант
шоу-бизнес
звезды
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог раскрыл роль США в признании Палестины
Появились подробности о церемонии прощания с матерью Агутина
В МИД России призвали европейцев прекратить провокации в рамках СВПД
Россиян призвали избегать опасных районов КНР из-за тайфуна
В двух судах Москвы объявили пожарную эвакуацию
23 сентября: день рябины, жестовых языков и беспокойных ног
Доллар по 110: почему падает рубль, что будет с курсом в 2026 году
Россия попросила ООН смягчить санкции в одной сфере
Путин: Россия будет придерживаться ДСНВ в течение года после 5 февраля
Курьеры стали получать больше работников с высшим образованием
Ученые зафиксировали редкое явление на Солнце во время затмения
Дом как экосистема: когда приборы работают вместе
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Астраханскую область
Стало известно о смерти актера из «Морского патруля»
Математик рассказала, как привести семейный бюджет в порядок
Путин оценил эффективность сил сдерживания России
В Госдуме поддержали бесплатное получение профессии для школьников
Полиция застрелила подростка в «Макдоналдсе» на глазах у детей
Смерть матери, измены Варум, скандал из-за СВО: как живет Леонид Агутин
Гроссмейстер Карякин рассказал о попытках Запада расколоть шахматный мир
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.