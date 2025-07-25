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25 июля 2025 в 09:54

Стало известно о возможном возвращении Ивана Урганта на ТВ

Телекритик Горбунов допустил скорое возвращение Урганта на ТВ

Иван Ургант Иван Ургант Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий и актер Иван Ургант может вернуться на российские телеэкраны в ближайшее время, заявил в интервью NEWS.ru кинокритик Александр Горбунов. По информации эксперта, возвращение артиста на ТВ «лоббируют люди в высоких кабинетах».

Есть много больших людей, просят, чтобы Иван Ургант в том или ином качестве вернулся на телеэкраны и в кино, — заявил эксперт.

Горбунов добавил, что с участием некоторых исполнителей, которые покинули Россию и публично критиковали СВО, в нашей стране уже «потихоньку создаются» проекты на будущее. Это пробные варианты кинокартин и сериалов с небольшими ролями, которые в любой момент можно будет вырезать, если зрители выразят массовое недовольство, отметил собеседник.

Уже снимают актеров, чьи имена в публичном поле в данный момент находятся в стоп-режиме. Пока их снимают в эпизодах, такие пробные камни на будущее. То есть потихоньку их снова начинают двигать в публичное поле, — пояснил критик.

Ранее режиссер Олег Забугорский допустил скорое возвращение в Россию актрисы Чулпан Хаматовой. Он напомнил, что кинозвезду уже ничего не держит за рубежом, где она так и не смогла найти себе достойное место.

Забугорский также выразил мнение, что гонорар Хаматовой по возвращении в Россию должен составлять 20 тысяч рублей за съемочный день. Никаких миллионных гонораров, которые получала артистка ранее, ей платить не должны, отметил кинодеятель.

Иван Ургант
телевидение
российское кино
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