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25 июля 2025 в 09:34

Раскрыто, какие гонорары могут платить Хаматовой после возвращения в РФ

Режиссер Забугорский: гонорары Хаматовой в России должны быть 20 тысяч рублей

Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гонорар народной артистки РФ Чулпан Хаматовой по возвращении в Россию должен составлять 20 тысяч рублей за съемочный день, выразил мнение в интервью NEWS.ru кинорежиссер Олег Забугорский, который более 10 лет жил и работал в Голливуде, но после начала СВО приехал на родину по идейным мотивам. По его мнению, никаких миллионных гонораров, которые получала артистка ранее, ей платить не должны.

Гонорар среднестатистического артиста в Москве сегодня составляет около 20 тысяч рублей за смену. Артистов, готовых работать за эту сумму, более чем достаточно. Хаматова должна оказаться в этой очереди наравне с остальными, претендуя не на миллионы за смену, а на среднестатистическую двадцатку, — полагает кинодеятель.

Он выразил мнение, что если Хаматова найдет смелость вернуться в Россию, то должна начинать здесь карьеру с нуля, не имея никаких преференций.

Ранее Забугорский сообщил, что Хаматова уже в 2025 году может вернуться в Россию. Актрису уже ничего не держит за рубежом, где она так и не смогла найти себе достойное место, напомнил он.

Бывший премьер России Сергей Степашин заявил, что многие уехавшие из РФ после начала спецоперации россияне, включая известных артистов, хотят вернуться. Они смогут это сделать, но им следует извиниться, отметил он. По его словам, с начала СВО страна сплотилась, как перед Великой Отечественной войной.

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