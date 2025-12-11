Известный юморист попросил у Деда Мороза «нормальную Снегурочку» Тимур Батрутдинов загадал на Новый год возлюбленную, которая нарожает ему детей

Юморист Тимур Батрутдинов рассказал, что загадал на Новый год встретить «нормальную Снегурочку», которая станет матерью его будущих детей. В беседе с «Газетой.Ru» артист отметил, что пока его желание не сбылось, поэтому праздник он планирует провести в кругу семьи. По словам комика, Новый год для него — редкий повод собраться с близкими и провести время с племянницами.

[Попрошу] Снегурочку нормальную для себя. Родную, чтобы детей мне нарожала, — признался Батрутдинов.

Ранее телеведущая и сваха Роза Сябитова предположила, что Батрутдинов не может найти себе невесту из-за своего друга, комика Гарика Харламова. Она призналась, что категорически запретила бы знаменитостям общаться, чтобы у комика наладилась личная жизнь.

