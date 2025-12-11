Известный юморист попросил у Деда Мороза «нормальную Снегурочку»

Юморист Тимур Батрутдинов рассказал, что загадал на Новый год встретить «нормальную Снегурочку», которая станет матерью его будущих детей. В беседе с «Газетой.Ru» артист отметил, что пока его желание не сбылось, поэтому праздник он планирует провести в кругу семьи. По словам комика, Новый год для него — редкий повод собраться с близкими и провести время с племянницами.
[Попрошу] Снегурочку нормальную для себя. Родную, чтобы детей мне нарожала, — признался Батрутдинов.
Ранее телеведущая и сваха Роза Сябитова предположила, что Батрутдинов не может найти себе невесту из-за своего друга, комика Гарика Харламова. Она призналась, что категорически запретила бы знаменитостям общаться, чтобы у комика наладилась личная жизнь.
Певец Алексей Чумаков до этого рассказал, что верит в существование Деда Мороза и до сих пор пишет ему письма. Исполнитель отметил, что верит в Бога, но также допускает существование «какого-то человека», который может творить чудеса на Земле, например живущего где-то на полюсе.