Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 12:31

Известный юморист попросил у Деда Мороза «нормальную Снегурочку»

Тимур Батрутдинов загадал на Новый год возлюбленную, которая нарожает ему детей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Юморист Тимур Батрутдинов рассказал, что загадал на Новый год встретить «нормальную Снегурочку», которая станет матерью его будущих детей. В беседе с «Газетой.Ru» артист отметил, что пока его желание не сбылось, поэтому праздник он планирует провести в кругу семьи. По словам комика, Новый год для него — редкий повод собраться с близкими и провести время с племянницами.

[Попрошу] Снегурочку нормальную для себя. Родную, чтобы детей мне нарожала, — признался Батрутдинов.

Ранее телеведущая и сваха Роза Сябитова предположила, что Батрутдинов не может найти себе невесту из-за своего друга, комика Гарика Харламова. Она призналась, что категорически запретила бы знаменитостям общаться, чтобы у комика наладилась личная жизнь.

Певец Алексей Чумаков до этого рассказал, что верит в существование Деда Мороза и до сих пор пишет ему письма. Исполнитель отметил, что верит в Бога, но также допускает существование «какого-то человека», который может творить чудеса на Земле, например живущего где-то на полюсе.

Тимур Батрутдинов
комики
жены
семьи
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, когда в России могут ограничить соцсети для детей
Энергия без кофе: какие крупы поддерживают концентрацию и работоспособность
Лавров сделал признание по поводу контактов Зеленского с США и ЕС
В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику
Лавров высказался о сроках окончания украинского конфликта
Лавров словами о жульничестве описал подход Евросоюза к России
Лавров предупредил ЕС о неизбежных последствиях из-за грабежа активов РФ
Юрист объяснил, куда обращаться из-за доначисления пошлины
Попова раскрыла, какие инфекции угрожают россиянам извне
В Госдуме успокоили россиян насчет пенсий ниже прожиточного минимума
Кремль заявил об открытости российского рынка для зарубежных инвестиций
Лавров предупредил европейских «миротворцев» на Украине
Под маской любопытной школьницы: педофил-шантажист может сесть на 20 лет
Ветеран СВО нашел способ воспитать уважение к участникам спецоперации
Сегодня состоится экономическое совещание с Путиным
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор с Путиным
В Кремле рассказали, с кем Путин встретится в Ашхабаде 12 декабря
В МИД России раскрыли планы Европы по русофобии и нацизму
Захарова назвала абсурдным скандал с археологом Бутягиным в Польше
Взрыв в лаборатории Пермского политеха: погибла девочка, что известно
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.