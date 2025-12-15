Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 23:48

Лавров заявил, что Европа вновь решила воевать с Россией чужими руками

Лавров: Европа руками украинцев в очередной раз воюет с Россией

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Европа, накачивая Украину оружием, деньгами и разведданными, руками украинцев в очередной раз воюет с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана». По его словам, уже не раз в истории Европа объединялась для войны с Россией — начиная от Наполеона и заканчивая Гитлером.

На европейские деньги, с европейскими инструкторами, с европейскими и в целом западными разведывательными данными, накачивая Украину все более современным оружием, Европа руками, телами украинцев в очередной раз воюет с нашей страной, — сказал он.

Ранее глава МИД РФ говорил, что Запад пытается «приватизировать» проблему урегулирования конфликта в Боснии и Герцеговине, разгоревшегося 30 лет назад. По его словам, аналогичная тенденция наблюдается и в отношении Украины. Лавров привел в пример нарушение международного права, выразившееся в срыве Минских соглашений по Украине. Он возложил ответственность за это на Киев и его «европейских кураторов в лице Берлина и Парижа».

Прежде лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что Европа понесет самые значительные потери по итогам украинского кризиса, а ее политическая элита утратила влияние.

Европа
Сергей Лавров
МИД РФ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп оценил близость украинского конфликта к урегулированию
Лавров указал на двуличие МАГАТЭ
Трамп сообщил о недавнем разговоре с Путиным
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 декабря 2025 года
Приметы 16 декабря — Иван Молчальник: тишина, молитвы и мороз
«Домогарова я открыла»: Дружинина о фильме «Гардемарины, вперед!» и браке
ВМФ РФ раскрыл правду о якобы уничтоженной украинцами подводной лодке
Лавров заявил, что Европа вновь решила воевать с Россией чужими руками
Штурмовые группы ВСУ безуспешно пытаются прорваться в Купянск
ПВО пресекла попытку массовой атаки ВСУ на Брянскую область
Удивит даже бывалых гурманов: салат с курицей и персиками
Военблогер заметил необычную деталь на видео Зеленского из Купянска
Решение ЦБ по ключевой ставке 19 декабря: прогнозы по ценам, рублю, рискам
Страны ЕС и США договорились о совместных гарантиях безопасности для Украины
Жена депутата извинилась за роды в Чили ради «сильного паспорта»
Стало известно, как «Запад» отражает удары ВСУ
«Лучше в Москве»: Мартиросян объяснил нежелание жить в США
Чемпион UFC приостановил карьеру из-за обвинений в домашнем насилии
Экономика РФ в 2026-м: что будет с ценами, инфляцией, ипотекой и вкладами
Выброс метана на Байкале сняли на видео
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.