Лавров заявил, что Европа вновь решила воевать с Россией чужими руками Лавров: Европа руками украинцев в очередной раз воюет с Россией

Европа, накачивая Украину оружием, деньгами и разведданными, руками украинцев в очередной раз воюет с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана». По его словам, уже не раз в истории Европа объединялась для войны с Россией — начиная от Наполеона и заканчивая Гитлером.

На европейские деньги, с европейскими инструкторами, с европейскими и в целом западными разведывательными данными, накачивая Украину все более современным оружием, Европа руками, телами украинцев в очередной раз воюет с нашей страной, — сказал он.

Ранее глава МИД РФ говорил, что Запад пытается «приватизировать» проблему урегулирования конфликта в Боснии и Герцеговине, разгоревшегося 30 лет назад. По его словам, аналогичная тенденция наблюдается и в отношении Украины. Лавров привел в пример нарушение международного права, выразившееся в срыве Минских соглашений по Украине. Он возложил ответственность за это на Киев и его «европейских кураторов в лице Берлина и Парижа».

Прежде лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что Европа понесет самые значительные потери по итогам украинского кризиса, а ее политическая элита утратила влияние.