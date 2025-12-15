Новый год-2026
Жена депутата извинилась за роды в Чили ради «сильного паспорта»

Жена депутата Дорожкина извинилась за роды в Чили ради паспорта для ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Супруга депутата думы Тольятти Александра Дорожкина, ранее улетавшая рожать в Чили ради получения ребенком иностранного гражданства, вернулась в Россию и публично извинилась за свои высказывания, сообщает Telegram-канал Baza. Женщина подчеркнула, что не хотела никого задеть своими словами.

Жена депутата заверила, что была рада вернуться в Россию. При этом Baza пишет, что в партии «Единая Россия» готовят рекомендации о выводе ее мужа из состава местного политсовета.

Ранее Дорожкина родила ребенка в Республике Чили, она и ее супруг приняли такое решение, чтобы обеспечить ребенку «сильный паспорт» и возможности для беспрепятственных путешествий по миру. При этом аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) у Дорожкиной, где были размещены соответствующие видео, сейчас закрыт.

До этого депутаты Государственной думы от КПРФ предложили ввести обязательство для государственных органов закупать технику исключительно у отечественных производителей. По мнению авторов инициативы, подобная мера будет способствовать привлечению инвестиций в отрасль и создаст для российских компаний гарантированный рынок сбыта.

