Жена депутата извинилась за роды в Чили ради «сильного паспорта» Жена депутата Дорожкина извинилась за роды в Чили ради паспорта для ребенка

Супруга депутата думы Тольятти Александра Дорожкина, ранее улетавшая рожать в Чили ради получения ребенком иностранного гражданства, вернулась в Россию и публично извинилась за свои высказывания, сообщает Telegram-канал Baza. Женщина подчеркнула, что не хотела никого задеть своими словами.

Жена депутата заверила, что была рада вернуться в Россию. При этом Baza пишет, что в партии «Единая Россия» готовят рекомендации о выводе ее мужа из состава местного политсовета.

Ранее Дорожкина родила ребенка в Республике Чили, она и ее супруг приняли такое решение, чтобы обеспечить ребенку «сильный паспорт» и возможности для беспрепятственных путешествий по миру. При этом аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) у Дорожкиной, где были размещены соответствующие видео, сейчас закрыт.

