28 августа 2025 в 13:09

В Москве простились с режиссером «Вечного зова»

В московском Центральном доме литераторов простились с режиссером Усковым

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Прощание с режиссером и народным артистом РСФСР Валерием Усковым прошло в малом зале Центрального дома литераторов, передает ТАСС. Мастера похоронят на Троекуровском кладбище.

У входа в Дом литераторов собралась многочисленная траурная процессия. Люди приносили цветы, чтобы отдать последнюю дань уважения мастеру. В фойе здания был установлен портрет Ускова. Венки для прощания с режиссером направили Союз кинематографистов России, фонд «Артист» и другие профессиональные организации. В малом зале на сцене был организован показ фрагментов из работ покойного режиссера. На церемонии прозвучало его ранее не зачитанное стихотворение «Любовь крупным планом».

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам режиссера. Он отметил его значительный вклад в отечественную культуру. По словам главы государства, многие из работ Ускова стали символом народного характера.

Кинорежиссер и народный артист РСФСР Валерий Усков скончался 24 августа. Ему было 92 года. Он был режиссером-постановщиком в киностудии «Мосфильм» с 1964 года. Работал над такими проектами, как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве» и другими.

