Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 18:05

Ушел из жизни кинорежиссер Валерий Усков

Валерий Усков Валерий Усков Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Кинорежиссер, народный артист РСФСР Валерий Усков ушел из жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов. Ему было 92 года. Представители союза выразили соболезнования родственникам и близким Ускова.

На 93-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, режиссера игрового кино Валерия Ивановича Ускова. Приносим соболезнования родным и близким Валерия Ивановича, — говорится в сообщении.

Усков был режиссером-постановщиком в киностудии «Мосфильм» с 1964 года. Он работал над такими проектами, как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве» и другими.

Ранее ушел из жизни певец и автор легендарной песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов. Ему было 78 лет. Смерть артиста подтвердила его вдова Ирина. При этом информацию о дате и месте прощания она пока разглашать не стала. Пик популярности певца пришелся на 1990-е годы, когда он переехал в Москву и стал солистом «Мосэстрады».

кино
фильмы
режиссеры
умершие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров поставил на место журналистку с «кофемашинами для убийства русских»
В ФРГ потребовали приближенных к членству в НАТО гарантий для Киева
Глава Федерации лыжных гонок подрался с воспитанником и попал на видео
Москалькова узнала о состоянии удерживаемых на Украине курян
У альпинистки Наговицыной появился шанс выжить? Подробности, новая операция
Американский режиссер рассказал о планах по работе в России
«Он не такой»: Лукашенко и Трамп пошутили о Путине перед саммитом на Аляске
Умер звезда сериалов «Ищейка» и «Отпуск»
«Феерический, конечно, идиот»: военкор заявил, что Зеленский бьет по НАТО
Москвич сделал предложение девушке, которая едва не заколола его ножом
В Кольцово под Новосибирском взорвался гараж
Словакия сделала грозное предупреждение Украине из-за ударов по «Дружбе»
Вэнс ответил, отправятся ли американские войска на Украину
Галина Польских поделилась воспоминаниями о режиссере Ускове
Сырский назвал «извечного врага» Украины
Три китайца упали со строительных лесов при атаке БПЛА на Ленобласть
В США оборвалась жизнь легенды «Вестей»
ДНК России, защита Родины: какие будут обязательные предметы в школах РФ?
В США назвали ключ к мирному соглашению по Украине
Вэнс назвал срок, за который реально завершить украинский конфликт
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.