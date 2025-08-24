Ушел из жизни кинорежиссер Валерий Усков

Кинорежиссер, народный артист РСФСР Валерий Усков ушел из жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов. Ему было 92 года. Представители союза выразили соболезнования родственникам и близким Ускова.

На 93-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, режиссера игрового кино Валерия Ивановича Ускова. Приносим соболезнования родным и близким Валерия Ивановича, — говорится в сообщении.

Усков был режиссером-постановщиком в киностудии «Мосфильм» с 1964 года. Он работал над такими проектами, как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве» и другими.

