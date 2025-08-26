День знаний — 2025
Путин выразил соболезнования семье режиссера Ускова

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам режиссера Валерия Ускова. Он отметил его значительный вклад в отечественную культуру. По словам главы государства, многие из работ Ускова стали символом народного характера, передает пресс-служба Кремля.

Валерий Усков был выдающимся режиссером и сценаристом, обогатившим отечественный кинематограф своими талантливыми работами. Многие из них стали настоящим явлением в культурной и общественной жизни страны, символом нашего народного характера, — сказано в сообщении.

Кинорежиссер и народный артист РСФСР Валерий Усков скончался 24 августа. Ему было 92 года. В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родственникам и близким кинодеятеля.

Ранее народная артистка РСФСР Галина Польских назвала Ускова замечательным человеком. Она подчеркнула, что говорить о нем можно исключительно в добром ключе. По ее словам, Усков создавал яркие и запоминающиеся фильмы. Польских отметила его скромность, трудолюбие и внимательность.

