Галина Польских поделилась воспоминаниями о режиссере Ускове

Народная артистка РСФСР Галина Польских в беседе с NEWS.ru назвала кинорежиссера народного артиста РСФСР Валерия Ускова замечательным человеком. Она отметила, что о нем можно говорить только хорошее.

Они всегда работали в паре: [кинорежиссер Владимир] Краснопольский и Усков. Они снимали такие интересные фильмы, и работать с ними было интересно. Только положительные, только хорошие слова об этом человеке. Замечательный был человек: скромный, трудолюбивый, очень внимательный, ― высказалась Польских.

В пресс-службе Союза кинематографистов сообщили, что кинорежиссер, народный артист РСФСР Валерий Усков ушел из жизни на 93-м году жизни. Представители союза выразили соболезнования родственникам и близким Ускова.

