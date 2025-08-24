Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 18:32

Галина Польских поделилась воспоминаниями о режиссере Ускове

Актриса Галина Польских назвала режиссера Ускова замечательным человеком

Валерий Усков Валерий Усков Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Народная артистка РСФСР Галина Польских в беседе с NEWS.ru назвала кинорежиссера народного артиста РСФСР Валерия Ускова замечательным человеком. Она отметила, что о нем можно говорить только хорошее.

Они всегда работали в паре: [кинорежиссер Владимир] Краснопольский и Усков. Они снимали такие интересные фильмы, и работать с ними было интересно. Только положительные, только хорошие слова об этом человеке. Замечательный был человек: скромный, трудолюбивый, очень внимательный, ― высказалась Польских.

В пресс-службе Союза кинематографистов сообщили, что кинорежиссер, народный артист РСФСР Валерий Усков ушел из жизни на 93-м году жизни. Представители союза выразили соболезнования родственникам и близким Ускова.

Ранее ушел из жизни певец и автор легендарной песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов. Ему было 78 лет. Смерть артиста подтвердила его вдова Ирина. Пик популярности певца пришелся на 1990-е годы, когда он переехал в Москву и стал солистом «Мосэстрады».

режиссеры
актеры
фильмы
кино
Софья Якимова
С. Якимова
