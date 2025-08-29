«Музыка будет жить»: Верник высказался о смерти Щедрина

До последних минут в народном артисте СССР Родионе Щедрине жила молодая энергия, заявил NEWS.ru российский журналист и телеведущий Вадим Верник. По его словам, композитор был классиком, который повлиял как на отечественную, так и на мировую музыку.

Конечно, Щедрин — выдающийся композитор. Один из тех, кто повлиял на развитие мировой и отечественной музыки. Он тот самый классик, которых не так много. Последний раз мы общались по телефону несколько месяцев назад. Меня поразило, что ему уже достаточно много лет, но у него был очень молодой голос, свежий, энергичный. Он плохо видел последнее время, но в нем жила молодая энергия. К счастью, его музыка продолжает жить, а значит, Щедрин будет жить с нами и дальше, — сказал Верник.

Он добавил, что композитор писал сложную, многомерную и сильную музыку, которая заставляет задуматься. По словам телеведущего, Щедрин сочинял музыку для оперы, балета и симфонического оркестра, и каждый раз у него получался шедевр.

Ранее представители Государственного академического Большого театра сообщили, что Щедрин скончался в 92 года после продолжительной болезни. Композитор умер в медицинском учреждении.