08 сентября 2025 в 06:40

Наследники появились у композитора Щедрина после его смерти

Юрист Адамс: наследники композитора Родиона Щедрина обратились к нотариусу

Родион Щедрин Родион Щедрин Фото: kremlin.ru

После смерти выдающегося композитора Родиона Щедрина было открыто наследственное дело, что свидетельствует о наличии наследников, обратившихся к нотариусу, сообщил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс в беседе с РИА Новости. Композитор скончался 29 августа в Германии на 93-м году жизни.

Согласно юридическим процедурам, наследственное дело регистрируется нотариусом только после поступления первого заявления от заинтересованных лиц. Дело ведется в Москве, где находится имущество композитора.

Адамс пояснил, что основанием для открытия дела может быть не только заявление наследника, но и отказ от наследства или обращение кредиторов. Для наследников установлен шестимесячный срок с даты смерти для заявления о своих правах.

Если никто из них не подаст документов, наследственное дело формально может так и не появиться в реестре, хотя само наследство юридически открыто с момента смерти, — указал юрист.

Местом открытия наследства считается последнее место жительства умершего либо место его имущества в России. Информацию о наличии наследственного дела можно проверить в открытом реестре Федеральной нотариальной палаты.

Появление записи в реестре означает, что нотариус начал производство по делу. Процедура включает регистрацию, сбор заявлений, оценку имущества и выдачу свидетельств о праве на наследство.

Ранее стало известно, что прощание с Щедриным прошло в семейном кругу. Как рассказал генсек Международного фонда им. Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев, дату и место прощания специально публично не озвучивали.

Родион Щедрин
наследники
смерти
юристы
