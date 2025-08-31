День знаний — 2025
Появились детали прощания с Родионом Щедриным

Пелешев: прощание с Родионом Щедриным пройдет в кругу его близких

Люди возлагают цветы к портрету советского и российского композитора, пианиста, музыкального педагога Родиона Щедрина в фойе исторического здания Большого театра в Москве Люди возлагают цветы к портрету советского и российского композитора, пианиста, музыкального педагога Родиона Щедрина в фойе исторического здания Большого театра в Москве Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Прощание с композитором Родионом Щедриным пройдет в семейном кругу, заявил генсек Международного фонда им. Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев, его слова приводит ТАСС. Композитор умер в Германии, где провел последние годы жизни.

Церемония прощания пройдет в узком кругу близких Родиона Константиновича незадолго до кремации, — сказал Пелешев.

Он подчеркнул, что дата и место еще не определены. Дополнительная информация о церемонии может стать известна на следующей неделе, добавил генсек фонда.

Ранее юрист Александр Хаминский сообщил, что имущество Родиона Щедрина может отойти государству, если в течение ближайших шести месяцев не появятся наследники второй и третьей очереди. По его словам, у композитора и балерины Майи Плисецкой не было детей, потому и нет наследников первой очереди.

Советский и российский композитор скончался в ночь на 29 августа. Его не стало в возрасте 92 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Щедрина, назвав его смерть невосполнимой потерей для отечественной и мировой культуры.

