29 августа 2025 в 17:48

«Невосполнимая потеря»: Путин о смерти композитора Щедрина

Путин назвал смерть Щедрина невосполнимой потерей для мировой культуры

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Родиона Щедрина, назвав его смерть невосполнимой потерей для отечественной и мировой культуры. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил, что покойный был выдающимся композитором и музыкантом, талантливым новатором и творцом.

Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Родиона Константиновича Щедрина. Уход Родиона Щедрина — тяжелая, невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры, для всех нас. Родион Константинович Щедрин был выдающимся композитором, музыкантом, талантливым новатором и творцом, — говорится в телеграмме.

Путин отметил мудрость и открытость к общению у Щедрина, а также упомянул его огромное внутреннее достоинство. Глава государства подчеркнул, что композитор беззаветно служил своему призванию и давал людям возможность прикоснуться к настоящему искусству.

Советский и российский композитор скончался в ночь на 29 августа. Его не стало в возрасте 92 лет.

