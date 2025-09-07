Смерть мужа, наследство, новые роли: как живет вдова Мороза Исакова

Актриса Виктория Исакова продолжает творческую деятельность. Как сложилась ее личная жизнь, в каких проектах она сейчас снимается?

Чем прославилась Виктория Исакова

Виктория Исакова появилась на свет 12 октября 1976 года в Хасавюрте. Она получила образование в Школе-студии МХАТ. В ее профессиональной карьере были периоды работы в МХАТе имени А. П. Чехова и Малом драматическом театре имени А. С. Пушкина.

В 1998 году актриса впервые появилась на экранах в сериале «Чехов и Ко», после чего ее карьера в кино начала стремительно развиваться.

Среди работ артистки можно выделить такие проекты, как «Каменская-2», «Доктор Живаго», «Бухта Филиппа», «Остров», «Братья Карамазовы», «Зеркала», «Крыса», «Ящик Пандоры», «Оттепель», «Сестры», «Квартет», «Анна Каренина» и «Эпидемия». За роль Киры, известной как Зебра, в фильме Юрия Мороза «Точка» актриса удостоилась награды в номинации «Лучшая актриса года» на Чикагском международном кинофестивале.

Что известно о личной жизни Виктории Исаковой

Исакова в 2003 году вышла замуж за режиссера Юрия Мороза, который старше ее на 20 лет. В том же году у пары появилась на свет дочь Марина. У ребенка обнаружили редкое генетическое заболевание, и она скончалась в возрасте трех месяцев. В 2015 году супруги снова стали родителями — у них родилась дочь Варвара.

14 июля 2025-го артист Дмитрий Харатьян сообщил, что Юрий Мороз умер в возрасте 68 лет.

Подруга Исаковой, сценаристка Анна Меликян, рассказала, что в момент смерти режиссера рядом находились его супруга Виктория и дочь Дарья Мороз. По ее словам, мужчина спокойно заснул и больше не проснулся.

«Когда он умирал, рядом лежали Вика и Дарья. Он просто тихо заснул в какой-то невероятной любви, потому что такой был человек, понимаете…» — сказала Меликян.

Позднее сообщалось, что Мороз после своей смерти оставил наследство стоимостью свыше 65 млн рублей. Наследниками первой очереди стали Исакова и дочери Дарья и Варвара.

Среди его имущества — загородный дом в деревне Глушь Псковской области, оцененный примерно в 15 миллионов рублей, а также квартира в Москве и дом с участком в Подмосковье. Последняя недвижимость, по оценкам экспертов, может стоить около 50 млн рублей. Стоимость квартиры пока не раскрывается.

Чем сейчас занимается Виктория Исакова

Виктория Исакова продолжает служить в Театре имени Пушкина. Сейчас она задействована в спектаклях «Плохие хорошие», «Космос», «Ложные признания», «Женитьба Фигаро».

В 2025 году состоялись премьеры двух картин с участием Исаковой — «Циники» и «Пресмыкающиеся».

Кроме того, в производстве также находятся фильмы «Буратино», «Выготский. Выше солнца», «Таня и космонавт», «Чудо Юдо» и сериалы «Витязи», «Дети перемен 2», «Радар».

