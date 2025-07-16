«Самое страшное уже случилось»: Исакова простилась с супругом Исакова на похоронах Мороза сказала, что все самое страшное уже случилось

Вдова режиссера Юрия Мороза актриса Виктория Исакова поблагодарила всех, кто пришел на прощание, и заявила, что самое страшное уже случилось, передает корреспондент NEWS.ru. Церемония прощания состоялась в Большом траурном зале ЦКБ № 1, отпевание — в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.

Спасибо, что не оставляете слез и не устраиваете истерики. Давайте простимся легко и светло. Так, как жил Юра. Все самое страшное уже случилось, — сказала Виктория Исакова.

Исакова и Мороз поженились в 2003 году, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В том же году умерла их новорожденная дочь. В 2015 году на свет появилась дочь Варвара.

Мороз умер 14 июля в возрасте 68 лет. Несколько лет он боролся с онкологией, незадолго до смерти врачи присвоили постановщику паллиативный статус. Режиссер был главой Ассоциации молодых кинематографистов. Он служил в театре «Ленком» с 1979 по 1987 год.

Режиссера похоронили рядом с его первой супругой Мариной Левтовой, матерью актрисы Дарьи Мороз. Женщина скончалась 27 февраля 2000 года после аварии на снегоходе.