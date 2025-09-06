Баснословные гонорары, новый роман, санкции: как живет Полина Гагарина

Известный продюсер раскрыл гонорары певицы Полины Гагариной. Правда ли, что артистка получает баснословные деньги, что известно о ее личной жизни, за что она подпала под санкции?

Что известно о гонорарах Гагариной

Продюсер Павел Рудченко заявил изданию «Абзац», что Полина Гагарина является самой высокооплачиваемой артисткой отечественного шоу-бизнеса.

«Вспомнить только историю с мероприятием на Сахалине, где ей гонораром попросили 23 млн рублей», — отметил эксперт.

По словам Рудченко, сейчас российские исполнители активно используют ситуацию, сложившуюся из-за отъезда некоторых их коллег за границу. Он добавил, что на фоне этого гонорары тех, кто остался в России, увеличились в два-три раза.

«Знаменитости выставляют баснословные гонорары, чтобы просто появиться на мероприятии. Менеджмент артистов удачно пользуется этим, завышая суммы», — высказался он.

В июле Виталий Бородин, глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией, предложил повысить налоги на гонорары артистов, которые они получают в рамках патриотических концертов в поддержку СВО. Или же урезать часть этих гонораров.

«Эту инициативу мы готовим на имя депутата Госдумы Вячеслава Володина. Мы считаем, что сейчас, когда идет СВО, то, что Полина Гагарина получает за четыре песни 23 млн, SHAMAN — 16 млн, немыслимо. Лучше часть этих денег отправить на помощь ребятам на СВО. Много чего сейчас нужно на фронте. Также на помощь семьям, пострадавшим на СВО. Почему огромные суммы тратятся из бюджета города, налогоплательщиков на артистов? Должна быть справедливость», — сказал Бородин NEWS.ru.

Как сложилась личная жизнь Гагариной

В июне текущего года источник KP.RU сообщил, что Гагарина завершила отношения с танцором Стасом Миковым и начала встречаться с концертным директором Сергеем Сметаниным. Он также является бывшим директором исполнительницы Веры Брежневой.

«Про Сметанина мало что известно, он всегда был в тени своих певиц. Да, действительно, флирт между Полиной и ее новым директором присутствует, но насколько серьезны эти отношения, никто не знает», — отметили источники.

Причиной расставания с Миковым, артистом ее собственного коллектива, как отметили инсайдеры, стало несоответствие мужчины масштабам звезды. Разошлась пара на хорошей ноте, оставив добрые отношения.

Источники подчеркивают, что нынешний роман пока остается загадкой для окружения звезды. При этом их уже видели вместе на публичных мероприятиях. Например, на презентации нового альбома певца Леонида Агутина.

Гагарина дважды выходила замуж. В 2007 году она связала свою жизнь с актером Петром Кисловым. Тогда же у них появился сын Андрей.

Второй супруг Полины Гагариной — фотограф Дмитрий Исхаков. Они были женаты с 2014 по 2020 год, у знаменитостей есть дочь Мия, родившаяся в 2017 году.

Почему Гагарина подпала под санкции ЕС

В июне 2024 года стало известно, что имя Гагариной попало в 14-й пакет санкций Европейского союза. Издание EUobserver пояснило, что певица выступала на мероприятиях, посвященных присоединению новых регионов к России, а также увеличила свои доходы «благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях». Артистка также занесена в список лиц, которые «подрывают или угрожают суверенитету» Украины.

В том же санкционном списке из деятелей культуры также оказались SHAMAN (Ярослав Дронов) и актер Иван Охлобыстин. Артистам запрещен въезд в страны Евросоюза, транзит через их территории, а также любые финансовые операции.

Гагарина подала иск в Европейский суд с требованием снять с нее ограничения. Она привела четыре довода в свою пользу: отсутствие обоснования необходимости включения ее имени в санкционный список, отсутствие доказательств связи артистки «с высокопоставленными должностными лицами России или получения выгоды от них», нарушение основополагающих прав и ущемление прав свободно выражать мнение и свободы творчества.

