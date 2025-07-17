Стало известно, какое наследство оставил режиссер Юрий Мороз

Российский режиссер и актер Юрий Мороз после своей смерти оставил наследство стоимостью свыше 65 миллионов рублей, передают «Аргументы и Факты». Наследниками первой очереди стали супруга Виктория Исакова и дочери Дарья и Варвара.

Среди его имущества — загородный дом в деревне Глушь Псковской области, оцененный примерно в 15 миллионов рублей, а также квартира в Москве и дом с участком в Подмосковье. Последняя недвижимость, по оценкам экспертов, может стоить около 50 миллионов рублей. Стоимость квартиры пока не раскрывается.

В случае отсутствия завещания права на имущество могут перейти к родственникам второй очереди — братьям, сестрам и племянникам режиссера. Отмечается, что в ситуациях с известными личностями нередко появляются претенденты, утверждающие, что они внебрачные дети, что может осложнить процесс наследования.

Режиссер Мороз умер в возрасте 68 лет, сообщил 14 июля артист Дмитрий Харатьян. Постановщик был главой Ассоциации молодых кинематографистов. Он служил в театре «Ленком» с 1979 по 1987 год.

Его похоронили рядом с его перовой супругой Мариной Левтовой, матерью актрисы Дарьи Мороз, на Ваганьковском кладбище в Москве. Его могила усыпана срезанными цветами и венками. В центре — потрет Юрия Павловича.