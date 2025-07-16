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16 июля 2025 в 14:54

Утопающая в цветах могила Юрия Мороза попала на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российского режиссера Юрия Мороза проводили в последний путь на Ваганьковском кладбище в Москве. На кадрах NEWS.ru видно, что могила усыпана срезанными цветами и венками. В центре — потрет Юрия Павловича.

Режиссера похоронили рядом с его перовой супругой Мариной Левтовой, матерью актрисы Дарьи Мороз. Женщина скончалась 27 февраля 2000 года после аварии на снегоходе.

Прощание состоялось в Большом траурном зале ЦКБ № 1 в Москве, отпевание — в храме Воскресения Словущего. С режиссером пришли проститься его вдова актриса Виктория Исакова и дочь Дарья Мороз, актриса Светлана Иванова с мужем Джаником Файзиевым, режиссер Ренат Давлетьяров, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов, актер Павел Деревянко, режиссер Александр Олейников и многие другие.

О том, что Мороз умер в возрасте 68 лет, сообщил 14 июля артист Дмитрий Харатьян. Постановщик был главой Ассоциации молодых кинематографистов. Он служил в театре «Ленком» с 1979 по 1987 год.

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