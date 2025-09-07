Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 00:41

Венецианский кинофестиваль 2025: кто взял «Золотого льва», список лауреатов

Джим Джармуш Джим Джармуш Фото: Cinzia Camela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Завершился 82-й Венецианский кинофестиваль, и жюри, возглавляемое режиссером Александром Пэйном, объявило победителей. Кто забрал главный приз — «Золотого льва», кто еще стали лауреатами конкурса?

Какой фильм стал лучшим на Венецианском кинофестивале в 2025 году

«Отец, мать, сестра, брат», фильм американского режиссера Джима Джармуша, получил «Золотого льва» как лучший фильм завершившегося Венецианского кинофестиваля.

В центре сюжета — взаимоотношения родителей и их взрослых детей. В фильме снялись известные актеры: Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг.

На сцене, принимая награду, легенда инди-кино Джармуш в шутку произнес: «О черт».

«Искусство необязательно должно говорить о политике, чтобы быть политическим. Сочувствие и связь между нами — это первый шаг к решению проблем, с которыми мы сталкиваемся», — сказал режиссер со статуэткой в руках.

Что известно о других лауреатах Венецианского кинофестиваля

Гран-при жюри получил фильм Каутер Бен Ханья под названием «Голос Хинд Раджаб». Эта картина рассказывает о волонтерах Красного Полумесяца, которые стремятся спасти шестилетнюю девочку, оказавшуюся в машине, подвергшейся обстрелу в Газе.

Бенни Сэфди получил «Серебряного льва» за лучшую режиссуру. Он снял спортивную драму «Крушащая машина», в которой главную роль исполнил Дуэйн Джонсон.

Документальный фильм Джанфранко Рози «Под облаками» получил специальный приз за свою работу, посвященную Неаполю и его окрестностям.

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль был вручен Синь Чжилэй за фильм «Над всеми нами восходит солнце», а за лучшую мужскую роль — Тони Сервилло за фильм «Помилование».

Премия имени Луиджи Де Лаурентиса за лучший дебют досталась драме Насти Коркия «Короткое лето».

Валери Донзелли и Жиль Маршан получили «Золотую Озеллу» за лучший сценарий к фильму «На работе».

Премию Марчелло Мастроянни как лучшей молодой актрисе вручили Луне Уэлдер за ее роль в фильме «Молчаливый друг».

Читайте также:

Баснословные гонорары, новый роман, санкции: как живет Полина Гагарина

Здоровье, личная жизнь, новые роли: куда пропала Мария Аронова

Помощь детям, возвращение на ТВ, проверка на иноагентство: как живет Ургант

Венецианский кинофестиваль
фильмы
режиссеры
награды
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полет самолетов ограничен над одним из регионов России
Народные приметы на 7 сентября: Тит Листопадник и его предсказания
Венецианский кинофестиваль 2025: кто взял «Золотого льва», список лауреатов
В ВС РФ начались поставки дронов с опцией замены модуля видеопередачи
Силы ПВО сбили 31 украинский дрон над четырьмя регионами России
Расследовавший коррупцию на Украине журналист найден мертвым
«Я готов сражаться»: Бастрыкин о мигрантах, терроре и Украине
«Узнаем имя автора»: главе Дагестана не понравилась песня про него
Петербуржцы «заплакали» из-за химического запаха в нескольких районах
Зеленского уличили в панике из-за неожиданного предложения Путина
Баснословные гонорары, новый роман, санкции: как живет Полина Гагарина
В Молдавии умирают пенсионеры из-за сумм штрафов за переводы из РФ
В МВД назвали самую распространенную киберугрозу
Бывшая жена Диброва похвасталась кардинальной сменой имиджа
Украинец оставил люльку с младенцем на крыше машины и уронил ее
«Под кайфом или глуп»: в Ирландии высказались о Зеленском
Россияне жалуются на массовый сбой в работе одного оператора связи
Депутата Рады вывезли из ОАЭ в обход экстрадиции
В Польше рухнул неизвестный летательный аппарат
«Самые неожиданные фигуры»: Царев о планах при уходе Зеленского
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.