Венецианский кинофестиваль 2025: кто взял «Золотого льва», список лауреатов

Завершился 82-й Венецианский кинофестиваль, и жюри, возглавляемое режиссером Александром Пэйном, объявило победителей. Кто забрал главный приз — «Золотого льва», кто еще стали лауреатами конкурса?

Какой фильм стал лучшим на Венецианском кинофестивале в 2025 году

«Отец, мать, сестра, брат», фильм американского режиссера Джима Джармуша, получил «Золотого льва» как лучший фильм завершившегося Венецианского кинофестиваля.

В центре сюжета — взаимоотношения родителей и их взрослых детей. В фильме снялись известные актеры: Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг.

На сцене, принимая награду, легенда инди-кино Джармуш в шутку произнес: «О черт».

«Искусство необязательно должно говорить о политике, чтобы быть политическим. Сочувствие и связь между нами — это первый шаг к решению проблем, с которыми мы сталкиваемся», — сказал режиссер со статуэткой в руках.

Что известно о других лауреатах Венецианского кинофестиваля

Гран-при жюри получил фильм Каутер Бен Ханья под названием «Голос Хинд Раджаб». Эта картина рассказывает о волонтерах Красного Полумесяца, которые стремятся спасти шестилетнюю девочку, оказавшуюся в машине, подвергшейся обстрелу в Газе.

Бенни Сэфди получил «Серебряного льва» за лучшую режиссуру. Он снял спортивную драму «Крушащая машина», в которой главную роль исполнил Дуэйн Джонсон.

Документальный фильм Джанфранко Рози «Под облаками» получил специальный приз за свою работу, посвященную Неаполю и его окрестностям.

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль был вручен Синь Чжилэй за фильм «Над всеми нами восходит солнце», а за лучшую мужскую роль — Тони Сервилло за фильм «Помилование».

Премия имени Луиджи Де Лаурентиса за лучший дебют досталась драме Насти Коркия «Короткое лето».

Валери Донзелли и Жиль Маршан получили «Золотую Озеллу» за лучший сценарий к фильму «На работе».

Премию Марчелло Мастроянни как лучшей молодой актрисе вручили Луне Уэлдер за ее роль в фильме «Молчаливый друг».

