Венецианский кинофестиваль 2025: кто взял «Золотого льва», список лауреатов

Завершился 82-й Венецианский кинофестиваль, и жюри, возглавляемое режиссером Александром Пэйном, объявило победителей. Кто забрал главный приз — «Золотого льва», кто еще стали лауреатами конкурса?
Какой фильм стал лучшим на Венецианском кинофестивале в 2025 году
«Отец, мать, сестра, брат», фильм американского режиссера Джима Джармуша, получил «Золотого льва» как лучший фильм завершившегося Венецианского кинофестиваля.
В центре сюжета — взаимоотношения родителей и их взрослых детей. В фильме снялись известные актеры: Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг.
На сцене, принимая награду, легенда инди-кино Джармуш в шутку произнес: «О черт».
«Искусство необязательно должно говорить о политике, чтобы быть политическим. Сочувствие и связь между нами — это первый шаг к решению проблем, с которыми мы сталкиваемся», — сказал режиссер со статуэткой в руках.
Что известно о других лауреатах Венецианского кинофестиваля
Гран-при жюри получил фильм Каутер Бен Ханья под названием «Голос Хинд Раджаб». Эта картина рассказывает о волонтерах Красного Полумесяца, которые стремятся спасти шестилетнюю девочку, оказавшуюся в машине, подвергшейся обстрелу в Газе.
Бенни Сэфди получил «Серебряного льва» за лучшую режиссуру. Он снял спортивную драму «Крушащая машина», в которой главную роль исполнил Дуэйн Джонсон.
Документальный фильм Джанфранко Рози «Под облаками» получил специальный приз за свою работу, посвященную Неаполю и его окрестностям.
Кубок Вольпи за лучшую женскую роль был вручен Синь Чжилэй за фильм «Над всеми нами восходит солнце», а за лучшую мужскую роль — Тони Сервилло за фильм «Помилование».
Премия имени Луиджи Де Лаурентиса за лучший дебют досталась драме Насти Коркия «Короткое лето».
Валери Донзелли и Жиль Маршан получили «Золотую Озеллу» за лучший сценарий к фильму «На работе».
Премию Марчелло Мастроянни как лучшей молодой актрисе вручили Луне Уэлдер за ее роль в фильме «Молчаливый друг».
